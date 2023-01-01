Золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала в Москве

На главную башню Казанского вокзала вернули флюгер в виде золотого дракона, передает официальный сайт мэра Москвы. Фигура мифологического существа зиланта из татарского фольклора украшает верхушку здания вокзала.

В прошлом году дракона сняли со шпиля для реставрации и устранения дефектов, появившихся со временем: на поверхностях шпиля и флюгера имелись трещины, деформации и вмятины. Кроме того, с декоративного элемента частично стерлась позолота, а также на флюгере не работал механизм, отвечающий за вращение.

Реставраторы устранили все перечисленные дефекты. Зиланта вернули на историческое место с помощью специальной техники, уточнил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее были раскрыты подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве. Стало известно, что гальюнные фигуры — символы пяти морей, обрамляющие торец здания вокзала, отреставрируют и вскоре вернут на место.