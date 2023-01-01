Город
05:22, 01 января 2023
1 мин.

Золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала в Москве

Золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

На главную башню Казанского вокзала вернули флюгер в виде золотого дракона, передает официальный сайт мэра Москвы. Фигура мифологического существа зиланта из татарского фольклора украшает верхушку здания вокзала.

В прошлом году дракона сняли со шпиля для реставрации и устранения дефектов, появившихся со временем: на поверхностях шпиля и флюгера имелись трещины, деформации и вмятины. Кроме того, с декоративного элемента частично стерлась позолота, а также на флюгере не работал механизм, отвечающий за вращение.

Реставраторы устранили все перечисленные дефекты. Зиланта вернули на историческое место с помощью специальной техники, уточнил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее были раскрыты подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве. Стало известно, что гальюнные фигуры — символы пяти морей, обрамляющие торец здания вокзала, отреставрируют и вскоре вернут на место.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.