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14:56, 15 октября 2022
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В Московский зоопарк привезут слепую тигрицу

В Московский зоопарк привезут слепую тигрицу
Фото: Unsplash

Слепую тигрицу, содержащуюся ранее в сарае в Саратове, привезут в Московский зоопарк, сообщает в субботу, 15 октября, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада.

«Тигрице необходима профессиональная помощь. Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли ее в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход», — рассказали в пресс-службе.

Стало известно, что истощенного хищника изъяли у индивидуального предпринимателя, который впоследствии ответит по закону за плохое обращение с тигрицей.

В причинах слепоты животного предстоит разобраться офтальмологам.

Ранее новые успехи медведя, привезенного с острова Диксон в тяжелом состоянии, попали на видео. Время от времени медведь начал поджимать пальцы, заявила гендиректор столичного зоопарка.

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