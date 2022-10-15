В Московский зоопарк привезут слепую тигрицу

«Тигрице необходима профессиональная помощь. Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли ее в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход», — рассказали в пресс-службе.

Стало известно, что истощенного хищника изъяли у индивидуального предпринимателя, который впоследствии ответит по закону за плохое обращение с тигрицей.

В причинах слепоты животного предстоит разобраться офтальмологам.

Ранее новые успехи медведя, привезенного с острова Диксон в тяжелом состоянии, попали на видео. Время от времени медведь начал поджимать пальцы, заявила гендиректор столичного зоопарка.