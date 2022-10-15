В Московский зоопарк привезут слепую тигрицу
Слепую тигрицу, содержащуюся ранее в сарае в Саратове, привезут в Московский зоопарк, сообщает в субботу, 15 октября, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада.
«Тигрице необходима профессиональная помощь. Росприроднадзор связался с Московским зоопарком, чтобы на место выехали специалисты, перевезли ее в подходящие условия содержания и обеспечили требуемый уход», — рассказали в пресс-службе.
Стало известно, что истощенного хищника изъяли у индивидуального предпринимателя, который впоследствии ответит по закону за плохое обращение с тигрицей.
В причинах слепоты животного предстоит разобраться офтальмологам.
Ранее новые успехи медведя, привезенного с острова Диксон в тяжелом состоянии, попали на видео. Время от времени медведь начал поджимать пальцы, заявила гендиректор столичного зоопарка.