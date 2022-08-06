Названы способы защиты от «зуда купальщика»

Основной способ защиты от «зуда купальщика» или церкариоза, острого паразитарного заболевания — воздержание от купания в стоячей воде. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов.

«Необходимо избегать купания в водоемах со стоячей водой, заросшей тиной, а также не стоит заходить в воду, где плавают утки, поскольку эти водоплавающие птицы часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Это заболевание — церкариоз, или "зуд купальщика"», — объяснил специалист.

Худобородов порекомендовал следовать нескольким правилам. Не купаться при наличии отрытых повреждений на коже, через которые может проникнуть инфекция, не рекомендуется погружаться в воду после болезни.

Также, по его словам, нельзя глотать воду, в которой происходит купание. С такой водой в организм могут попасть бактерии и вирусы, продолжил эксперт.

После купания в водоемах кожу нужно обязательно очистить. «Необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже. Также хорошим вариантом будет протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком. Небольшую емкость с антисептиком стоит всегда брать с собой на пляж. И даже после этого по возвращении домой следует принять душ с мылом и мочалкой», — отметил Худобородов.

Ранее москвичам запретили купаться в трех столичных водоемах.