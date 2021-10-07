Дагестанцы обсудили поведение напавших на пассажира метро земляков
Пользователь сети Саид Ниналалов на своей странице в Facebook осудил трех уроженцев Дагестана, которые напали и жестоко избили пассажира московского метро.
К своей публикации мужчина прикрепил фотографии всех участников драки. «А вот и наши земляки, которые втроем напали на человека. Где их папы и мамы, где учителя, где тренера и имамы?» — подписал он.
Комментаторы, в свою очередь, поддержали автора поста, указав, что настоящие дагестанцы никогда бы не стали нападать втроем на одного. Многие отметили, что арест пойдет им на пользу.
«Зато в бородах, истинные веруны. Такими гордятся», «Пока борец Абдулрашид Садулаев прославлял Дагестан в бою на чемпионате мира, эти позорили родину в нападках на слабого. Стыд и срам», «Позорники, набухались и толпой напали на одного», — прокомментировали юзеры.
Сейчас избитый дагестанцами Роман Ковалев находится в одной из столичных больниц. У него сломан нос и кости лица. Мужчину избили за то, что он заступился за незнакомую девушку, которую начали оскорблять нетрезвые злоумышленники.
«Друзья, лежу в больнице сейчас, второй глаз светить не хочу, распух очень сильно… Спасибо всем за пожелания, очень приятно, желаю всем не попадать в такие инциденты и здоровья», — написал он в своем Instagram-аккаунте.
Также, по данным телеканала РЕН ТВ, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию завести против дагестанцев уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия к представителю власти.
Ранее избившие россиянина в московского метро мужчины, раскаялись в содеянном при задержании. Один из нападавших сказал, что ранее был судим по части 2 статьи 158 УК России («Кража») и признает свою вину в нападении. Остальные задержанные заявили, что во время конфликта они «не подпускали людей ради их же безопасности» и «пытались разнять» дерущихся. Оба также раскаялись в содеянном.