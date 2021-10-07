Дагестанцы обсудили поведение напавших на пассажира метро земляков

Пользователь сети Саид Ниналалов на своей странице в Facebook осудил трех уроженцев Дагестана, которые напали и жестоко избили пассажира московского метро.

К своей публикации мужчина прикрепил фотографии всех участников драки. «А вот и наши земляки, которые втроем напали на человека. Где их папы и мамы, где учителя, где тренера и имамы?» — подписал он.

Комментаторы, в свою очередь, поддержали автора поста, указав, что настоящие дагестанцы никогда бы не стали нападать втроем на одного. Многие отметили, что арест пойдет им на пользу.

«Зато в бородах, истинные веруны. Такими гордятся», «Пока борец Абдулрашид Садулаев прославлял Дагестан в бою на чемпионате мира, эти позорили родину в нападках на слабого. Стыд и срам», «Позорники, набухались и толпой напали на одного», — прокомментировали юзеры.