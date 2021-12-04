Дагестанцы украли вещи в московском ТЦ и подрались с охранниками

Приезжие устроили драку с охранниками в московском ТЦ «Европолис» и попали на видео. Ролик опубликовали в группе «Подвал Дагестана» во «ВКонтакте».

Причиной конфликта стали вещи, украденные дагестанцами из магазина. Охранники остановили правонарушителей на выходе, после чего завязалась потасовка. На кадрах видно, что один из дагестанцев пытается сбежать, но охранник хватает его за ногу и не отпускает.