Дагестанцы украли вещи в московском ТЦ и подрались с охранниками
Приезжие устроили драку с охранниками в московском ТЦ «Европолис» и попали на видео. Ролик опубликовали в группе «Подвал Дагестана» во «ВКонтакте».
Причиной конфликта стали вещи, украденные дагестанцами из магазина. Охранники остановили правонарушителей на выходе, после чего завязалась потасовка. На кадрах видно, что один из дагестанцев пытается сбежать, но охранник хватает его за ногу и не отпускает.
В комментариях некоторые уроженцы южной республики осудили поведение своих земляков. «Честно говоря, это неправильно, что наши так себя ведут среди русских», «Позор», — написали пользователи под видео. Администрация сообщества согласилась, что за подобное поведение дагестанцев им становится стыдно.
Ранее в сети появился пост дагестанца, который возмутился поведением пассажиров на борту рейса Махачкала — Москва. Мужчина призвал путешественников выходить по очереди из самолета и не толпиться в проходе.