Дагестанцы возглавили рейтинг желающих переехать в Москву

Больше всего переехать в Москву из своего региона хотят дагестанцы. Об этом сообщило издание «Москвич Mag» со ссылкой на опрос «СберСтрахования».

Чуть больше двух процентов жителей Махачкалы заявили, что хотят снимать жилье в столице. За ними следуют рязанцы, астраханцы, пензенцы и липчане.

«Вопреки расхожему мнению, что все хотят переехать в Москву, опрос показал, что в среднем о переезде в столицу задумываются только более одного процента опрошенных», — заявило издание.

Среди москвичей желающих снять квартиру больше — каждая 11-я семья. Три четверти спроса приходится на однокомнатные квартиры. Прежде всего жители столицы смотрят на цены, транспортную доступность, безопасность, инфраструктуру района и тип жилья (новостройка или вторичное).

Эксперты отметили, что в скором времени съемные квартиры должны подешеветь. Источник отметил, что на данный момент в Москве затруднительно снять любое жилье дешевле 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве ужесточили(https://moslenta.ru/news/v-mosk ve-uzhestochili-usloviya-sdachi-kvartir-v-arendu-20-09-2021.htm) условия сдачи квартир в аренду. Такой вывод сделали эксперты, проанализировав требования, которые выдвигают собственники к жильцам.