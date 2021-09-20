В Москве ужесточили условия сдачи квартир в аренду

На рынке аренды жилья в Москве ужесточились требования к квартирантам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

По информации риелторов, спрос на аренду квартир в Москве на 17 процентов превышает предложение. Срок сдачи жилья, ранее составлявший от двух до трех недель, сократился до нескольких дней. Некоторые собственники особо востребованных квартир устраивают кастинги для будущих жильцов.

Из-за высокого спроса на жилье хозяева квартир стали реже обновлять мебель, сантехнику и бытовую технику, а также оплачивать ремонт неисправностей — подобным занимаются только 35 процентов арендодателей против 53 процентов в прошлом году. При этом собственники жилья экономкласса перестали давать скидки и рассматривать возможность торга.

Арендаторам выдвигаются требования по гендерному, возрастному и национальному признаку, а также по семейному положению и составу заселяющихся. Не более 20 процентов арендодателей готовы рассматривать заселение жильцов с домашними животными и маленькими детьми. В сентябре 2020-го года это цифра составляла 49 процентов.

Риелторы предполагают, что собственники квартир станут более лояльными к концу года из-за возвращения спроса на жилье к обычным показателям.

Ранее москвичам рассказали о главных уловках мошенников при сдаче квартиры. Специалисты предупредили, что спрос на жилье в начале осени резко возрастает из-за абитуриентов, студентов и тех, кто приезжает работать в столицу. Чаще всего недобросовестные риелторы просят залог перед въездом в квартиру, а затем исчезают с полученными деньгами. Арендаторов призвали остерегаться невозвратных депозитов, поддельных сайтов и фишинговых ссылок в интернете.

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