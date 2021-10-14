Дагестанка рассказала о национализме в Москве

Родившаяся в Махачкале дагестанка Заира Рабаданова в беседе с «Мослентой» рассказала о национализме, с которым столкнулась по приезде в Москву. По ее словам, с «кухонной ксенофобией» она встретилась всего два раза за все время проживания в столице.

Собеседница издания вспомнила, как однажды ехала в такси и обсуждала с водителем рейтинг пассажира. «Кто-то из таксистов поставил мне единицу, и я никак не могла понять: за что? Я всегда вела себя очень вежливо. И водитель, который вез меня в тот раз, начал объяснять, что такую оценку могли дать не мне, а моей национальности. Поставить кол за то, что я дагестанка? Если честно, у меня был шок», — рассказала она.

Во второй раз Рабаданова искала работу для своей подруги — также уроженки Дагестана. Они решили позвонить в компанию, где нашли подходящую вакансию. Однако когда соискатель назвала свое имя и фамилию, работодатель заявил, что вакансия закрыта. «Мы заподозрили неладное, и следом по объявлению позвонила я и представилась русским именем. Про образование и опыт рассказала ровно то же самое, что и подруга. Меня позвали на собеседование», — добавила она.

Несмотря на это Рабаданова отмечает, что очень любит Москву. При переезде шесть лет назад больше всего ее поразило число людей, которые не боятся выделяться из толпы.

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