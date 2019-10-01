Давление в Москве побило рекорд времен Хрущева

Низкое атмосферное давление в Москве во вторник, 1 октября, побило рекорд 1954 года. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, во вторник утром давление в столице опустилось до 730,6 миллиметра ртутного столба, что на 18 единиц ниже климатической нормы. Предыдущий рекорд для 1 октября был установлен еще в годы, когда у власти в СССР находился Никита Хрущев, — тогда был зафиксирован показатель в 733 миллиметра ртутного столба.

Как пояснили метеорологи, столь низкое давление объясняется тем, что Москва вместе с другими регионами Центральной России оказалась в глубокой ложбине североатлантического циклона. При этом, по прогнозу, уже к вечеру показатели начнут расти и к среде, 2 октября, достигнут отметки в 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе столицу после затянувшегося похолодания накроет волна тепла. Самым теплым днем должен стать четверг, 3 октября — воздух прогреется 19 градусов выше нуля. При этом уже к выходным температура в Москве понизится до плюс 6-11 градусов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!