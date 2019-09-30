Москвичам пообещали 19-градусное тепло

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается крайне неустойчивая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает в понедельник, 30 сентября, RT.

Согласно данным синоптиков, температура в городе будет постепенно повышаться с каждым днем. Уже во вторник, 1 октября, столбики термометров достигнут отметки в 17 градусов, по области до 18 градусов. Самым теплым днем станет четверг, 3 октября, когда воздух в Москве прогреется до 19 градусов тепла.

Как отмечают специалисты, в столице будет идти дождь и установится порывистый ветер. С пятницы, 4 октября, температура начнет понижаться.

28 сентября сообщалось, что на новой неделе в Москву придут сильные дожди. С 29 сентября по 2 октября выпадет около 40 процентов от месячной нормы осадков. Первый ливень ожидается во второй половине дня 29-го.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!