Дед Мороз рассказал о своих разборках с уголовниками

Москвич Андрей, который весь год работает в конструкторском центре, а затем на праздники перевоплощается в Деда Мороза, в разговоре с «Мослентой» рассказал о своих разборках с уголовниками.

Андрей сообщил, что недавно на его номер позвонил какой-то человек. «Я не могу утверждать, кто он. Возможно, это очень хороший актер, но по голосу — матерый уголовник. Он начал рассказывать, что сам находится в колонии, но его знакомые на воле как раз работают Дедами Морозами, зарабатывают так деньги. По его словам выходило, что своими низкими ценами я им сильно мешаю. Рассказ сопровождался красочными описаниями того, что со мной могут сделать, если я продолжу в том же духе», — рассказал аниматор.

Он также отметил, что для заказов заведет отдельный номер телефона, так как не хочет рисковать ни здоровьем, ни настроением. «Мне не хочется сидеть и думать: следующий заказ будет подставным или нормальным? Я ничего не знаю об этих людях, а у них есть мой телефон. Они могут меня вычислить», — пояснил актер в разговоре.

Ранее спасатели в костюмах Дедов Морозов высадились на крышу Морозовской больницы.