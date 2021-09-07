Действия московских маляров возмутили россиян

В комментариях один из москвичей заявил, что «"Жилищник" покупает по тендеру самые дешевые краски и красит».

Другие поделились своим опытом косметического ремонта в подъездах. Некоторым жителям удавалось договориться у управляющей компанией и выбрать цвет краски по своему вкусу. «Мы сами с соседями выбирали цвета. Думаю, это можно заранее обговорить с управляющей компанией! Нам даже образцы дали», — написала подписчица паблика.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как на благоустройство города влияют пожелания москвичей, и поделился текущими планами работ в столице. Градоначальник отметил, что его посты о преобразованиях в разных округах всегда вызывали отклик в соцсетях. Горожане активно высказывают мнения, которые учитываются в проектах обустройства территорий.

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