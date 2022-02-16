Мужчины в Москве стали чаще делать депиляцию и маникюр

Мужчины в Москве стали на 46 процентов больше пользоваться бьюти-услугами, например, делать депиляцию, маникюр и педикюр. Об этом сообщает 7ya.ru со ссылкой на экспертов интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах «Авито».

По информации источника, за прошедший 2021 год популярность мужского маникюра и педикюра возросла на 66 процентов. Средняя стоимость услуги в городе составила 700 рублей и не отличается от цены в салонах для женщин.

Спрос на услуги мужской депиляции увеличился на 68 процентов, а эпиляции на 51 процент. В среднем, избавление от волос в одной зоне обойдется примерно в 300 рублей. Стоимость процедуры в зоне подмышек, спины и груди дороже и обычно варьируется от 300 до 700 рублей за один сеанс, говорится в сообщении. При этом одним из наиболее популярных методов удаления волос среди клиентов-мужчин в Москве стал шугаринг: за год спрос вырос на 25 процентов.

В Москве продолжает расти и спрос на услуги барберов. Так, в январе 2022 года популярность их услуг выросла на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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