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Подмосковный парикмахер пожаловался на клиентов-«халявщиков»

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Подмосковный парикмахер пожаловался на клиентов-«халявщиков»
Фото: Depositphotos

Парикмахер из подмосковной Каширы пожаловался на клиентов, которые не хотят платить за указанные им услуги. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на группу вконтакте «Кашира».

По словам мастера, специалисты по маникюру, парикмахеры и другие представители салонного бизнеса Каширы столкнулись с обманом со стороны клиенток. «Особы ходят по мастерам ногтевого сервиса, дожидаются хорошего результата. Затем делают вид, что не нравится работа и заявляют, что не будут платить за услугу», — рассказал парикмахер.

Он также подчеркнул, что перед Новым годом таких клиентов становится все больше.

Юрист Ирина Зуй подтвердила, что «экстремизм потребителей» становится распространенным явлением. «Мастера салона в такой ситуации должны вызвать полицию и дождаться наряд, который будет разбираться с такой дамой. Тонкий момент заключается в том, что насильно ее удерживать они не имеют права. Но обычно услуги предоставляют по записи, где уточняют ФИО и номер телефона. Эти данные пригодятся для заявления», — отметила адвокат.

Ранее россиянка рассказала о работающей в известном маркетплейсе мошеннице.

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