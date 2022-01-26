Дептранс Москвы объяснил увеличение интервалов движения трамваев

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале объяснил увеличение интервалов движения трамваев на ряде маршрутов.

Как пишет РБК, Депутат Мосгордумы Дарья Беседина пожаловалась в Дептранс на то, что на ряде маршрутов интервалы движения трамваев выросли с десяти минут до получаса и выше. Вместе с тем она отмечает, что с закупкой трамваев сейчас проблем нет, и они «адекватны современным требованиям к подвижному составу».

Как сообщили в Дептрансе, причиной задержек трамваев в 2021 году стали более тысячи ДТП без их участия. В департаменте объяснили, что автомобили попадают в ДТП с другим транспортом на путях, из-за чего трамваи не ходят от нескольких минут до 1,5 часа. В это время тысячи пассажиров не могут воспользоваться транспортом, а часть трамваев отправляются на ремонтные работы и не могут выходить на маршруты. В результате юристы метрополитена вынуждены обращаться в суд, а ущерб оплачивают виновники аварий. В дептрансе также напомнили, что зимой тормозной путь увеличивается, а видимость снижается.

Ранее глава Дептранса и заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что благодаря открытию десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро число пассажиров общественного транспорта выросло на 40 тысяч. Он отметил, что благодаря открытию новых станций в городе появились удобные транспортные связи, привлекающие автомобилистов к использованию метро, а пассажиры в день могут сэкономить до 45 минут на дороге.