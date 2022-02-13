Россияне поделились воспоминаниями о жизни в московских деревнях

Старое фото деревень в черте города натолкнуло россиян на воспоминания. Снимок выложили в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

«На первом плане, внизу — деревня Каменная плотина, на втором, на бугре — Гладышево. С обрыва, на котором она стояла, открывался великолепный вид на поймы рек Раменка и Сетунь. В начале 60-х деревни отошли к Москве», — рассказала автор топика. На кадре видно, что неподалеку от здания МГУ в середине прошлого века стояли деревянные дома.

В комментариях юзеры поделились своими историями. Одна из пользовательниц рассказала, что помнит, как в 1966 году рядом с Мосфильмовской улицей в овраге была деревня, где паслись коровы. «Внизу была деревенская изба, в которой светились окна. Было как в сказке», — рассказала женщина. Кто-то добавил, что именно в этом овраге предположительно снимали некоторые сцены знаменитого кинофильма «Девчата».

«Мы жили до 1979 года в 12-этажке у края оврага, в Раменках, чуть в другой стороне. Помню кукурузные поля, избы вокруг ДК "Высотник", вопли петухов по утрам. Тогда был край географии», — отметила одна из пользовательниц. Юзеры добавили, что аналогичная картина наблюдалась и в других районах Москвы, например, около Сходненского ковша.

Ранее россияне вспомнили о деревнях, когда-то существовавших на месте московских окраин.