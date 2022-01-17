Россияне вспомнили о деревнях на месте московских окраин

62-летняя россиянка Галина Макарова, с рождения живущая в Бутово, вспомнила, что на месте ее родного района когда-то были кукурузные и гороховые поля. Кроме того, на территории нынешнего Южного Бутово можно было собирать грибы.

В самой деревне находились сады и частные дома. «Когда кто-то умирал, мы всей деревней шли провожать в последний путь. Вместе все переносили через железную дорогу и выходили на кладбище. Тогда оно было совсем небольшим, не то, что сейчас», — вспомнила женщина.

47-летний Алексей Фризяк, проживший в Бутово более 30 лет, заявил, что район рос на его глазах. Он помнит, как в этих местах была только железнодорожная станция и поселки. «Я лично видел, как строились все дома. Здесь же еще в подростковом возрасте, когда гулял по поселку, этих домов не было и мы ездили по деревням на велосипедах от станции в Южное Бутово», — рассказал мужчина, отметив, что за последние 30 лет район колоссально изменился.

Ранее россиян удивило старое фото деревни около МГУ. Пользователи сети назвали снимок 1965 года контрастным и вспомнили, что в сегодняшних границах города когда-то находились села.