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В Подмосковье мать заперла малолетних детей в квартире без еды и воды
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Жительница Подмосковья оставила своих малолетних детей в возрасте трех лет и трех месяцев одних дома без еды и воды, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Апрелевке. Мать была найдена правоохранителями в нетрезвом виде. Позже стало известно, что женщина ведет асоциальный образ жизни и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Она запирала своих детей в квартире одних систематически, и оставляла их там на долгое время. На данный момент несовершеннолетних изъяли у матери.
Ранее в Подмосковье после ссоры с сожителем мать попыталась отравить ребенка газом.