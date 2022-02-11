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В Подмосковье мать заперла малолетних детей в квартире без еды и воды

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В Подмосковье мать заперла малолетних детей в квартире без еды и воды
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Подмосковья оставила своих малолетних детей в возрасте трех лет и трех месяцев одних дома без еды и воды, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Апрелевке. Мать была найдена правоохранителями в нетрезвом виде. Позже стало известно, что женщина ведет асоциальный образ жизни и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Она запирала своих детей в квартире одних систематически, и оставляла их там на долгое время. На данный момент несовершеннолетних изъяли у матери.

Ранее в Подмосковье после ссоры с сожителем мать попыталась отравить ребенка газом.

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