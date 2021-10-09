Детские фотографии из 60-х пробудили ностальгию у россиян

В комментариях участники сообщества вспомнили свое детство, прошедшее в 60-х. «Для меня Москва в детстве делилась на две части. Условно "новая", где мы жили с родителями — Химки-Ховрино, белые башни, пятиэтажки и много деревьев. И условно "старая", где жили дедушки-бабушки — Сретенка и Октябрьская. А потом мы переехали в центр, и "новая" часть ушла из жизни», «Помню эти белые шапочки с длинными завязками. У меня такие были очень долго — все детство», «Какая великолепная, настоящая одежда у детей. И лица живые, и милота такая. Сразу характеры видны», — писали подписчики.

Одна из участниц группы отметила, что одежда на детях не великолепная, а ужасная. Ей тут же возразили, что фотографии были сделаны всего через 15 лет после окончания Великой Отечественной войны, и ничего другого не было. «А чего ужасного? Без синтетики. Бегать и играть было удобно. Мода изменилась, но ничего ужасного в одежде детей тех лет нет, на мой взгляд», — добавила одна из подписчиц.

Ранее пользователей сети удивило архивное фото деревни рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова. На снимке, сделанном в 1965 году, запечатлены деревенские дома и рабочие с конем на фоне новостроек на улице Архитектора Власова. Кадр сделан на территории современного Ломоносовского района.