Девочка попала в больницу после ДТП с самокатом в Москве

В Москве на нерегулируемом пешеходном переходе сбили девочку на самокате, об этом сообщает управление ГИБДД России по столице в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на улице Маршала Савицкого на юго-западе города. Несовершеннолетняя ехала на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. У дома номер 30 водитель «ВАЗ 2114» наехал на девочку. У 10-летней пострадавшей, которая попала в больницу, выявили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы.

В столичном Дептрансе призвали родителей объяснить детям, что надо сходить с самоката перед переходом и быть внимательными на проезжей части.

Ранее девушка на самокате столкнулась с велосипедистом в Москве и оказалась в реанимации. ДТП произошло вечером 9 августа на улице Крымский Вал, возле парка Горького.

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