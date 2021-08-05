Девочка застряла в заборе возле московского кафе

Пожарные разжали прутья ограды при помощи гидравлических ножниц. На время всей операции ребенка обернули в полотенце. Сообщается, что девочка не пострадала.

«Аккуратно, не ударьте»; «Слава, богу»; «Поздравляем тебя», — слышны комментарии спасателей на видео.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что спасатели подмосковного села Власово вытащили из болотистой лужи корову. Животное увязло в иле и не смогло выбраться самостоятельно. За помощью обратился хозяин коровы, который позвонил в экстренную службу «Система-112».

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