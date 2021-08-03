Подмосковные спасатели вытащили севшую в лужу корову

Спасатели подмосковного села Власово вытащили из болотистой лужи корову. Животное увязло в иле и не смогло выбраться самостоятельно. Подробностями происшествия поделились в пресс центре ГУ МЧС по Московской области.

По словам начальника караула Андрея Зайцева, за помощью обратился хозяин коровы. Он позвонил в экстренную службу «Система-112» и рассказал, что животное упало в заболоченную канаву и застряло внутри. Сначала владелец пытался вытащить корову с помощью односельчан, но потерпел неудачу.

Пришедшие на помощь сотрудники МЧС закрепили веревку на пожарной машине, обвязали ей животное и медленно вытянули корову из канавы. Отмечается, что она испугалась и устала, но не пострадала — пожарные действовали аккуратно.

Ранее в Москве спасатели вытащили из опоры фонарного столба двух птенцов воронов. Обнаружив птиц, застрявших в западне, в экстренные службы обратились местные жители.

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