Девушка нестандартно зашла в кафе на Патриарших по QR-коду и попала на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен нестандартный способ пройти в кафе и рестораны Москвы по новым правилам, введенным на фоне резкой вспышки заболеваемости коронавирусом. Соответствующий ролик опубликован очевидцем в TikTok.

На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестная девушка, одетая в объемный костюм в виде QR-кода и велосипедки, пританцовывает в туфлях на высоком каблуке и двигается вдоль общественных заведений в районе Патриарших прудов, а затем заходит в одно из них.

При этом окружающие смотрят на нее с удивлением и снимают происходящее на камеры.