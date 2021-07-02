Девушка нестандартно зашла в кафе на Патриарших по QR-коду и попала на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен нестандартный способ пройти в кафе и рестораны Москвы по новым правилам, введенным на фоне резкой вспышки заболеваемости коронавирусом. Соответствующий ролик опубликован очевидцем в TikTok.
На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестная девушка, одетая в объемный костюм в виде QR-кода и велосипедки, пританцовывает в туфлях на высоком каблуке и двигается вдоль общественных заведений в районе Патриарших прудов, а затем заходит в одно из них.
При этом окружающие смотрят на нее с удивлением и снимают происходящее на камеры.
«Девушка распечатала гигантским QR-код о своей вакцинации, надела и так пошла в ресторан», — отметил автор видео.
3 июля сообщалось, что московские рестораны нашли способ обойти новые ограничения, введенные из-за активного распространения COVID-19 — заведения начали открывать летние веранды, которые могут работать без QR-кодов до 12 июля.
С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. Получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.
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