Рестораны Москвы нашли способ обойти новые ограничения из-за COVID-19

Московские рестораны нашли способ обойти новые ограничения, введенные из-за активного распространения COVID-19. Заведения начали открывать летние веранды, которые могут работать без QR-кодов до 12 июля. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости.

Так, по данным на 1 июля, в столице насчитывается почти две тысячи летних веранд — показатель на 25,5 процента выше, чем в прошлом году. В пиковые часы заполняемость таких заведений составляет около 85 процентов.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. Однако летние сезонные кафе не попадают под ограничения до 12 июля.

В оперштабе столицы разъяснили, что получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!