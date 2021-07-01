Девушка ослепла на один глаз после похода в театр в Москве

Девушка оказалась в больнице после посещения спектакля в МХАТ имени Горького в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, сотрудник театра навел луч лазерной указки на одну из зрительниц. Впоследствии медики выявили у пострадавшей ослепление одного глаза.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Аналогичный случай произошел в январе — тогда московский школьник получил ожог сетчатки правого глаза после посещения Московского драматического театра имени Пушкина. Во время спектакля кто-то посветил 13-летнему мальчику в глаза лазерной указкой.

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