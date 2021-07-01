Сегодня в 11:17
Девушка ослепла на один глаз после похода в театр в Москве
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Девушка оказалась в больнице после посещения спектакля в МХАТ имени Горького в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, сотрудник театра навел луч лазерной указки на одну из зрительниц. Впоследствии медики выявили у пострадавшей ослепление одного глаза.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
Аналогичный случай произошел в январе — тогда московский школьник получил ожог сетчатки правого глаза после посещения Московского драматического театра имени Пушкина. Во время спектакля кто-то посветил 13-летнему мальчику в глаза лазерной указкой.
Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!