Девять человек спасли из пожара на 21 этаже в Москве

Сотрудники МЧС спасли девять человек из пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказали в экстренных службах города, пишет «Вечерняя Москва».

Возгорание произошло на балконе жилого дома на улице Знаменские садки. Пламя охватило квартиру на 21 этаже. Как отметили в МЧС, открытое горение ликвидировано. Из опасного участка вывели девять человек.

Ранее пожар произошел на территории мебельной фабрики на юго-востоке столицы. Возгоранию был присвоен ранг номер один. Из здания эвакуировали пять человек. Кроме того, пламя тушили на складских помещениях на Нарвской улице.

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