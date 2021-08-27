Девятилетняя россиянка поступила в МГУ

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет Алиса Теплякова поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова на факультет психологии. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих.

«Да, она поступила», — рассказали в вузе.

Ранее стало известно, что девочка сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100, не пройдя на бюджетную основу. Однако у нее еще оставался шанс подать документы на платное обучение, и она им воспользовалась.

Отец Тепляковой заявил, что их семья в любом случае настроена на обучение ребенка в данном вузе. «Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор», — сказал он.

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