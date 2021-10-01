Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову пригрозили отчислить

Алису Теплякову, поступившую в МГУ имени Ломоносова в девять лет, пригрозили отчислить из-за прогулов. Об этом ее отец рассказал «Ленте.ру».

По его словам, преподаватели факультета психологии угрожали его дочери отчислением из-за плохой посещаемости, а также отказывались содействовать ей в досрочном окончании вуза.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», — заявил Евгений Тепляков.

Конкретные имена и фамилии педагогов мужчина называть не стал. По его словам, эту позицию разделяет существенная часть преподавательского состава факультета. При этом Евгений Тепляков подчеркнул, что официальная позиция деканата противоположна — вопрос с Алисой решаем, и никто не станет ее отчислять.

Тепляков также подчеркнул, что формальные моменты в образовании его дочери следует убрать. В девять лет она не сможет справиться с требованием стопроцентной посещаемости всех лекций. «И вроде бы университет был готов идти навстречу в этом вопросе. У нас сейчас доходит до того, что даже в аспирантуре доходит до контроля посещаемости — это совершенно неправильно», — считает отец ребенка.

Ранее Евгений Тепляков подвел итоги первого месяца обучения дочери в МГУ. По его словам, девочка уверенно движется вперед и уже освоила программу первого семестра.