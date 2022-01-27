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Дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузами продлили арест

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Дезинсектору по делу о смертельном отравлении арбузами продлили арест
Фото: пресс-служба Пресненского суда

Стало известно о решении суда продлить домашний арест дезинсектора Антона Котова из «Магнита», арестованного по делу о смертельном отравлении арбузами, пишет ТАСС.

Мужчина обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую ему грозит до десяти лет тюрьмы. Суд в Москве признал законным продление еще на три месяца домашнего ареста дезинсектора, который ранее подал апелляционную жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции.

Ранее экспертиза не выявила в крови погибших яда, которым задержанный ранее Котов обрабатывал торговую точку. Адвокат Андрей Сергеев рассказал, в крови москвичей был обнаружен другой яд, который поразил их печень и почки.

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