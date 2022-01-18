Появилась новая версия смертельного отравления арбузом из московского «Магнита»

В деле о смертельном отравлении семьи арбузом, купленным в московском «Магните», появилась новая версия, пишет издание Mash.

По данным источника, экспертиза не выявила в крови погибших яда, которым задержанный ранее дезинсектор Антон Котов обрабатывал торговую точку. Адвокат Андрей Сергеев рассказал, что экспертиза указывает на наступление смерти двух москвичек от отравления деструктивным ядом, который поразил их печень и почки. На данный момент неизвестно, что за вещество оказало влияние на органы погибших, однако новые данные указывают на отсутствие следов средства для дезинсекции. В связи с этим вина Котова становится ничем не подкреплена.

10 сентября 2021 года стало известно, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в реанимации, отравившись арбузом из «Магнита». Позже благодаря записям с видеокамер установили, что перед гибелью бабушки и внучки мужчина в респираторе проводил дезинсекцию магазина. Мужчина был задержан, но 11 октября суд отпустил предполагаемого виновника гибели отравившихся арбузом россиянок.