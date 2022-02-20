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Диетолог назвала лучшие для похудения овощи

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Диетолог назвала лучшие для похудения овощи
Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Врач-диетолог Наталья Пугачева назвала овощи и зелень, которые следует включить в свой рацион желающим похудеть, передает «Пятый канал».

В список вошли рукола, салат айсберг, лук, шпинат, сельдерей и другие. Эксперт уточняет, что указанные продукты богаты клетчаткой, фолиевой и аскорбиновых кислотой, калием. Для лучшей усваиваемости врач советует заправлять салаты растительным маслом.

Идеальным для похудения овощем является капуста. Она является источником пищевых волокон, ряда витаминов, кальция и магния. К тому же списку врач отнесла и свеклу вместе с ботвой. Полезными для организма являются и имбирь, хрен, перец чили, горчица и чеснок. Людям, желающим похудеть, нужно включить в рацион огурцы, резюмирует Пугачева.

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