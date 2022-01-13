Нутрициолог назвала самые опасные ошибки худеющих

Нутрициолог Екатерина Маркова назвала самые частые и опасные ошибки людей, начинающих худеть. Об этом она рассказала «Мосленте».

По ее словам, наиболее частой ошибкой в этом вопросе является начало диеты с гречки и вареной куриной грудки, когда люди сами себя загоняют в рамки и питаются невкусно. «Главный принцип здорового полноценного питания — вкус блюд должен вам нравиться! Существует огромное разнообразие круп, мясо, птица, рыба, морепродукты, бобовые, овощи, фрукты, ягоды. Этот список гораздо шире, чем просто гречка и вареная грудка птицы», — поясняет эксперт. Маркова посоветовала поискать интересные диетические рецепты в интернете, а также не бояться экспериментировать с едой и пробовать новые вкусы, добавляя в пищу специи.

Еще одной ошибкой, по словам специалиста, является сокращение калорий до минимума. Нутрициолог отмечает, что такая ситуация больше будет похожа на истощение, а не на адекватное похудение. «Давно известно, что неэффективно есть все подряд, но вписывать это в норму калорий. Организму необходимо получать полноценные здоровые продукты. А иначе он будет голодать и запасать жиры "на черный день"», — выделает еще один пункт Маркова.

Также эксперт не советует заменять полноценный ужин йогуртом или кефиром, аргументируя это тем, что ужин — один из важных приемом пищи для микробиома и стресс-протекции. Поэтому заменять вечерний прием пищи молочными продуктами — неэффективно и может быть опасно для людей с проблемами с глюкозой и инсулином.

Прежде всего Маркова порекомендовала пройти полный чек-ап организма и обследоваться, чтобы выявить возможные дефициты, которые чаще всего приводят к образованию лишнего веса.

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