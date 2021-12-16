Диетолог посоветовала москвичам встретить Новый год по камчатскому времени

Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева на пресс-конференции «Новый год 2022. Как правильно собрать праздничный стол?» порекомендовала жителям столицы встретить Новый год по камчатскому времени, пишет агентство новостей «Москва».

Так, москвичам рекомендуется отметить праздник в 15:00, вместо привычных 00:00. По словам Королевой, это позволит людям не переедать на ночь. «Что нам мешает встретить Новый год, например, вместе с Камчаткой или Владивостоком? Страна-то у нас большая. В 15:00 все сели и встретили Новый год», — сказала она, отметив, что максимальный прием пищи должен приходиться на дневное время суток. Также эксперт добавила, что ни в коем случае не стоит голодать перед застольем. По ее словам, 31 декабря стоит питаться в привычном режиме.

Ранее диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка посоветовала россиянам поесть перед Новым годом, чтобы на празднике не набрать лишний вес.