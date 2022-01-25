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Диетолог заявила о необходимости больше есть на фоне скачков веса при COVID-19

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Диетолог заявила о необходимости больше есть на фоне скачков веса при COVID-19
Фото: Unsplash

Диетолог Инна Кононенко в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала о способах борьбы с резкими скачками веса на фоне COVID-19.

По словам эксперта, у перенесших коронавирус людей часто наблюдается отсутствие вкусов и запахов, на фоне чего пропадает аппетит. Из-за этого люди могут не есть или же есть только определенные продукты в больших количествах. На изменение веса также влияет постельный режим.

В случае резкого снижения веса Кононенко заявила о необходимости принимать энтеральные смеси с содержанием витаминов, а также добавить в рацион больше калорийных продуктов, употребляя овощи и фрукты в небольших количествах.

Ранее врач-диетолог, терапевт, директор центра диетологии Анна Мелехина назвала главные полезные привычки 2022 года — пять пунктов, с которых необходимо начать заботу о своем организме с началом января.

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