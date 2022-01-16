Врач-диетолог назвала главные полезные привычки 2022 года

Врач-диетолог, терапевт, директор центра диетологии Анна Мелехина назвала главные полезные привычки 2022 года — пять пунктов, с которых необходимо начать заботу о своем организме с началом января. Об этом она рассказала «Мосленте».

Эксперт отмечает, что, в первую очередь, во избежание переедания, которое обычно сопровождается тяжестью, сонливостью и дискомфортом, важно обратить внимание на чувство голода. «Нужно начинать есть, испытывая голод умеренный, а заканчивать — при наступлении умеренной сытости. Я советую организовать такой рацион питания, чтобы половину из всего объема пищи в завтрак, обед и ужин составляли овощи и фрукты», — говорит Мелехина, отмечая, что на протяжении недели соблюдения данной рекомендации уже можно будет получить первый результат.

Во-вторых, диетолог советует есть медленнее, тщательнее пережевывая пищу. Третьим пунктом она выделила употребление пищи без визуального сопровождения. «Когда человек не смотрит в гаджеты, а просто ест. Если это сложно, надо начать с того, чтобы убрать видеосопровождение, но оставить аудио. Например, слушать радио или какие-то подкасты», — поясняет врач. В-четвертых, Мелехина отметила необходимость есть до сытости, без верха. В заключительном, пятом пункте врач посоветовала не расстраиваться из-за каждой лишней съеденной конфеты или пирожного. «При заботе о себе лишняя сладость не приведет к еще десяти лишним съеденным, а пирожное не приведет к тому, что все тренируемые полезные привычки просто рухнут», — резюмировала она.

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