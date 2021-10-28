Директора московской школы обвинили в замуровывании бездомных кошек

«Полиция равнодушно отнеслась к заявлениям плачущих бабушек-кормилиц, а охранники посмеялись. В таком вот мире живем. Смерть живых существ — это весело, смешно и, как бы это сказать, узаконено», — написала Фельдман.

Одна из москвичек в комментариях, ссылаясь на закон о защите животных, посоветовала родителям школьников открыть подвал самостоятельно.

Другие юзеры также негативно отреагировали на сообщение о действиях школьной администрации. «Вот как нужно учить детей добру! Убивать кошек и котят!», «Пример жестокости для школьников. Такой директор не должен работать в школе», «Директора, который личным примером воспитывает в детях жестокость, нужно, как минимум, уволить без права работать с детьми», — написали пользователи сети.

При этом некоторые подписчики возразили, что если школьная администрация и замуровала подвал, то сделала это из соображений безопасности. Москвичи вспомнили недавние теракты в российских школах и предположили, что перекрыть все доступы к подвальному помещению — лучший способ не позволить проникнуть в него людям. Также несогласные с позицией Анны Фельдман пользователи сети заявили о своем желании выслушать другую сторону конфликта — директора школы.

«Директор проигнорировал опекунов и прислал своих замов, сам не пожелал обратить внимание на проблему и не посчитал ее важной», — прокомментировала вопрос зоозащитница.

Ранее россиян возмутила грязь в одной из московских школ.