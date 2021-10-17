Россиян возмутила грязь в московской школе

Мать девочки, учащейся в столичной школе №281, прислала модераторам Instagram-группы Бабушкинского района фотографии из туалета и спортивного зала образовательного учреждения своей дочери. В сети опубликовали снимки, на которых запечатлены переполненная мусором урна, серая от грязи раковина и огромные комья явно давно копившейся пыли.

«Столичная школа, 2021 год. В таком безобразии учатся наши дети! Ребенок звонит и жалуется, что в туалет сходить не может, потому что там ужас, грязь, вонь! Да что ж это такое? То садик с помойкой и курилкой, то теперь школа, в которой, видимо, несколько лет не убирались. Куда смотрит директор?» — подписал снимки автор поста.

Комментаторы возмутились: «Да, во многих школах сейчас так. А вы еще узнайте, как кормят наших детей, вот это вообще треш! И я считаю, что нам надо с этим ужасом бороться, жалобы писать и ходить разбираться», «Потому что наших русских убрали, наняли киргизов, они не убирают, а сидят через наушники общаются с родственниками под лестницами! Верните в школы наших уборщиц, оформленных официально в штат!».

Один из юзеров подтвердил давность проблемы: «Все как в 2010, когда школу заканчивал! С — стабильность!».

Матери детей, учащихся в других школах района, во мнениях разошлись. «Спросила у своей дочки, она в 1095. Говорит, такого не видела, у них чисто: унитазы, раковины и подоконники в порядке, мусорки не наполнены. Только старшеклассники пишут всякое в туалете, но потом стирают. Видимо, это зависит от честности персонала на местах и директора, конечно», — написала одна. «1558: в туалеты дети тоже не ходят, терпят, говорят, там грязно. У нас уже весь чат мамаш всполошился», — среагировала другая.

Ранее сообщалось, что 11-классники московской школы №1538 на Новотушинском проезде своими руками отремонтировали классы и расписали стены.