«Диско-люк» активизировался в Москве во время «суперливня» и попал на видео

Отмечается, что ролик был снят около станции метро «Саларьево». «У черепашек-ниндзя, видимо, дискотека. Баянометр выдал какую-то дичь», — указал автор в подписи к посту.

В комментариях к публикации пользователи портала предположили, что причина подобного явления — значительный поток воды, стекающий в коллектор из ливневки и вытесняющий оттуда воздух.

29 июня сообщалось, что экстренные службы Москвы подсчитали ущерб от прошедшего в столице сильного ливня: упали 170 деревьев, повреждены 45 машин, рухнул один башенный кран.

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