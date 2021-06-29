В Москве подсчитан ущерб от «суперливня»

Уточняется, что также повреждены линии электропередачи в подмосковном Раменском. В Московской области число поваленных деревьев составило 108. Кроме того, непогода повредила крышу нежилого здания в Щелково.

Ранее cообщалось, что в Москве из-за прошедшего «суперливня» резко подорожало такси. Уточнялось, что на скачок цен повлиял высокий спрос, а также сложная дорожная обстановка.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!