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В Москве подсчитан ущерб от «суперливня»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Экстренные службы Москвы подсчитали ущерб от прошедшего в столице сильного ливня. Упали 170 деревьев, повреждены 45 машин, рухнул один башенный кран, передает «Российская газета» во вторник, 29 июня.
Уточняется, что также повреждены линии электропередачи в подмосковном Раменском. В Московской области число поваленных деревьев составило 108. Кроме того, непогода повредила крышу нежилого здания в Щелково.
Ранее cообщалось, что в Москве из-за прошедшего «суперливня» резко подорожало такси. Уточнялось, что на скачок цен повлиял высокий спрос, а также сложная дорожная обстановка.
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