Известный музыкант рассказал правду о своём участии в президентской кампании

Евгений Рудин, более известный как легендарный музыкант DJ Groove в беседе с «Мослентой» рассказал правду о своём участии в президентской кампании Бориса Ельцина.

В 1996 году для предвыборной кампании Бориса Ельцина Рудин записал композицию «Голосуй или проиграешь» вместе с группой «Мальчишник». «Кто помнит то время, тот понимает, что был выбор: либо мы опять окажемся за «железным занавесом», либо произойдет какое-то развитие. Мы это прекрасно понимали. Поэтому скооперировались, записали этот трек и сняли клип. Ролик очень скоро стал, как говорят, вирусным. Его показывали даже по телеканалу "Би-би-си", когда я давал для него интервью», — рассказал артист.

Музыкант признался, что с бывшим президентом России ему удалось встретиться после после того, как тот победил на выборах. Тогда Ельцин поблагодарил артиста за хорошую композицию.

«Хочу ли я повторить такой опыт? Тут надо понимать мотивацию. Тогда просто некуда было деваться. Либо коммунизм опять, либо свободная жизнь. Если сейчас мне предложат что-то подобное, я не знаю. Вообще, я стараюсь абстрагироваться от всего, что связано с политикой, потому что сейчас непонятно, какие политические игры происходят в мире», — рассказал диджей.

Он также добавил, что в любом вопросе должен найти стимул лично для себя и творческое обоснование для людей. А если нужно будет призывать людей к голосованию за конкретного человека, то он не будет этого делать ни за какие деньги.

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