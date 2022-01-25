Длинная очередь в московскую булочную разозлила россиян

Архивное фото, на котором изображена длинная очередь в булочную на Большой Дорогомиловской улице в Москве, разозлила пользователей сети. Снимок 1929 года опубликовали в Facebook-группе «Московские переулки».

В комментариях россияне отметили, что в те времена люди стояли за натуральными продуктами, за которыми и сейчас многие готовы выстраиваться в очереди. По их словам, на сегодняшний день в магазинах продают только химическую пищу, не представляющую интереса. Другие возмутились и задались вопросом, кому нужно было делать подобные фотографии.

«Вот хочется спросить, кому же надо было фотографировать эти очереди? Да еще и сохранять эту муть почти 100 лет», «Сегодня за химическими продуктами не надо в очереди стоять, а вот за натуральными не жаль и получаса потратить», «А потом за мукой в 60-е годы стояли, за детскими колготками в 80-е, за всем подряд в 90-е, а в промежутках за туалетной бумагой, колбасой, зеленым горошком. Я думала вся жизнь моя так пройдет», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне вспомнили советские булочки и рогалики.