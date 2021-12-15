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Длинные очереди к автобусам в Подмосковье попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видео длинной очереди к остановки общественного транспорта.
Видео было сделано в деревне Михайлово Ленинского городского округа в жилом комплексе «Пригород Лесное». По информации источника, в ситуации виноват транспортный коллапс, произошедший по причине сильного снегопада.
Администрация канала также подчеркнула, что проблемы с транспортной доступностью существуют в жилом комплексе давно. Однако, погодные условия коллапс только усиливается.
Ранее в этом жилом комплексе из-за непогоды людям также пришлось стоять с утра в больших очередях, чтобы попасть на автобусы и уехать на работу.