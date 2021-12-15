Длинные очереди к автобусам в Подмосковье попали на видео

Администрация канала также подчеркнула, что проблемы с транспортной доступностью существуют в жилом комплексе давно. Однако, погодные условия коллапс только усиливается.

Ранее в этом жилом комплексе из-за непогоды людям также пришлось стоять с утра в больших очередях, чтобы попасть на автобусы и уехать на работу.