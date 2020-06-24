Доходы ресторанов в Москве рекордно выросли

Доходы ресторанов и кафе Москвы выросли на 59 процентов после ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС в среду, 24 июня, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Среднесуточный показатель значительно увеличился после открытия в столице летних веранд 16 июня по сравнению с предыдущей неделей. Такие цифры Ефимов назвал рекордными.

В целом в столице активно восстанавливается деятельность малых и средних предприятий, к которым относится общепит, бытовые и стоматологические услуги, индустрия гостеприимства. По сравнению со второй неделей июня суммарный среднесуточный оборот компаний Москвы вырос на 19,1 процента, а доля в городском товарообороте составила 20,3 процента.

Ранее москвичам рассказали о мерах безопасности во вновь открытых кафе и ресторанах. Так, в заведениях общепита будут применены такие меры, как социальная дистанция в полтора метра, а также ограничение количества посетителей. В некоторых заведения сократили число столиков, а в каких-то местах часть комнат перекрыли красной лентой.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!