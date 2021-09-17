Долгий ремонт у соседей испугал россиянку
Россиянку испугал долгий ремонт у соседей в доме по улице Одоевского в московском районе Ясенево. О своих страхах женщина написала в районной Facebook-группе «Район "Ясенево"».
«По недостоверным сведениям пятый этаж. Идет ремонт уже почти два месяца. Постоянно работает перфоратор. Но это не главное. Главное то, что за несколько минут оттуда вынесли мешки с отколотым цементом или бетоном. Весь первый этаж в несколько рядов был этими осколками заставлен. Я сама это застала. Даже пройти между мешками было затруднительно», — написала автор поста.
Местная жительница подозревает, что рабочие сносили несущие стены, потому что кирпича в строительном мусоре не было. Теперь женщина опасается за прочность своего дома. В то же время пользователи поспешили успокоить бдительную соседку.
«Два месяца для капитального ремонта не срок. И да, могут ровнять стены, сносить не несущие и выстраивать новые. В целом, отношение к капитально ремонтирующимся новоселам всегда недружелюбное», — написала подписчица паблика. «Могли коробку в ванной или в туалете снести, короб вытяжки на кухне», — добавила другая россиянка. «Сейчас почти все сносят сантехкабину и строят ее заново, а это прилично мусора. Перфоратор — либо долбят проводку, либо металлические направляющие под заливку пола», — отметила еще один комментатор.
Нашлись и те, кто обвинил автора поста в «стукачестве». На что женщина твердо ответила: «И буду стучать. Законы на то есть».
В августе сообщалось о том, что рабочие остались без денег за ремонт и устроили саботаж в одном из подъездов на юго-востоке Москвы. На опубликованном в сети видео один из рабочих соскребает со стен свежую штукатурку с помощью лопаты. Администрация сообщества пояснила, что мужчина «отчаялся» получить деньги за проделанную работу и решил уничтожить ее результат.
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