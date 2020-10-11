Должникам за ЖКХ в Москве предложили стать дворниками

В районе Свиблово в Москве жильцам, которые не могут погасить задолженности по ЖКХ, предложили стать дворникам. Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости».

Утверждается, что ГБУ «Жилищник» открыло соответствующие вакансии. Компания предлагает зарплату 30 тысяч рублей, часть которой обещают списать в счет долгов.

На момент публикации на сайте ГБУ размещена только вакансия начальника отдела закупок и открыты позиции на временные рабочие места для несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

Ранее в Москве назвали самые высокоплачиваемые вакансии. Работодатели готовы платить более 200 тысяч рублей IT-специалистам, зубным техникам, более 100 тысяч рублей — офтальмологам, руководителям кадровых служб и преподавателям курсов.

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