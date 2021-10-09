Дом в Подмосковье затопило нечистотами
Жители подмосковного жилого комплекса «Ярославский», расположенного в Мытищах, пожаловались на настоящий потоп нечистот из канализационных стоков. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
На кадрах, выложенных в сеть, видно, как по потолку одного из этажей дома струями стекает жидкость коричневого цвета, на полу образовалась большая лужа вперемешку с уличной грязью.
Собственники квартиры утверждают, что застройщик и управляющая компания игнорируют выявленные многочисленные проблемы с водоотведением. В связи с несвоевременным выявлением проблем подобные прорывы в новостройке происходят регулярно.
Ранее учительница столичной школы, ставшая жертвой неисправного лифта в ЖК «Москвичка» в районе Коммунарка, рассказала о беспределе местной управляющей компании.