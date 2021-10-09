Дом в Подмосковье затопило нечистотами

Собственники квартиры утверждают, что застройщик и управляющая компания игнорируют выявленные многочисленные проблемы с водоотведением. В связи с несвоевременным выявлением проблем подобные прорывы в новостройке происходят регулярно.

Ранее учительница столичной школы, ставшая жертвой неисправного лифта в ЖК «Москвичка» в районе Коммунарка, рассказала о беспределе местной управляющей компании.