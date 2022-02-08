Домработница украла у известной телеведущей серьги за несколько миллионов рублей

Домработница украла у известного московского юриста, теле- и радиоведущей Екатерины Гордон серьги за несколько миллионов рублей. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, постоянная помощница Гордон ушла в отпуск. Женщина не предупредила хозяйку о своих планах заблаговременно, поэтому той в ускоренном темпе пришлось искать ей временную замену.

Новая работница трудилась в доме Гордон на Нахимовском проспекте недолго. Через несколько дней она исчезла и перестала выходить а связь. Тогда же знаменитая хозяйка обнаружил пропажу дорогих сережек с драгоценными камнями.

Юрист уверена, что украшения были в доме — она отследила это по камерам. Женщина обратилась в полицию. Началась проверка по делу.

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