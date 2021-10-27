Домработница украла имущество на миллионы рублей из квартиры в Москве

Из квартиры в Пресненском районе столицы похитили имущество, оцениваемое в 2,7 миллиона рублей. В краже подозревают домработницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Хозяйка жилья рассказала полиции, что наняла 46-летнюю помощницу по дому в марте 2020 года через рекрутинговое агентство. По мнению заявительницы, домработница похищала у нее вещи. Пропажу пострадавшая заметила в сентябре 2021 года. Ущерб оценен в почти три миллиона рублей.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее домработницу из Москвы задержали за кражу дорогостоящей фототехники у хозяйки квартиры на улице Талалихина. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.