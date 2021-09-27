Домработница украла у россиянки фототехнику на миллионы рублей

Полиция задержала домработницу, подозреваемую в краже фототехники из квартиры в Москве на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что, работая помощницей по хозяйству в квартире на улице Талалихина, 53-летняя москвичка похитила дорогостоящую технику, которая принадлежала 22-летней хозяйке квартиры. Подозреваемую задержали на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что вор похитил велосипед у вдовы-инвалида из подъезда жилого дома на улице Космонавта Волкова. Женщина попросила местных жителей помочь в поисках вора.