Дошкольник из Москвы попал в больницу после избиения сожителем матери

Шестилетний мальчик рассказал, что 35-летний сожитель матери регулярно избивает его. Подробности случившегося раскрыло издание «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в квартире на улице Молостовых. Тетя дошкольника забрала его к себе в гости и заметила на теле ребенка синяки и кровоподтеки. В понедельник, 11 октября, мальчик попал в больницу.

Ребенок рассказал, что его много раз бил безработный бойфренд родительницы. Мужчину задержали вместе с матерью мальчика. Выяснилось, что женщина состоит на учете в полиции из-за склонности к алкоголизму.

О дальнейших действиях правоохранительных органов пока не сообщается.

Ранее житель московского района Отрадное избил сына на улице и попал на видео. Пользователи сети порекомендовали свидетелю произошедшего обратиться в полицию.